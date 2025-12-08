Швидкість висихання ґрунту залежить від освітлення, температури та рівня вологості повітря

Хлорофітум вважають однією з найпростіших кімнатних рослин у догляді, тому з ним справляються навіть новачки. Він добре очищує повітря, не вибагливий до умов і потребує мінімального догляду. Як правильно поливати хлорофітум для кращого росту, читайте на Southernliving.

Як часто слід поливати хлорофітум

Хлорофітум здатний витримувати нерегулярні поливи завдяки м’ясистим кореням, що накопичують воду. Проте надлишок вологи йому шкодить: заболочений ґрунт призводить до гнилі коренів. Оптимально поливати рослину тоді, коли верхній шар ґрунту просохне на 2-5 см. Частоту поливу визначають температура, розмір горщика, освітлення та склад ґрунту.

Щоб зрозуміти, чи потрібен полив, варто занурити палець у землю на глибину до 5 см. Якщо ґрунт сухий, можете поливати. Якщо вологий – зачекайте декілька днів. У період активного росту, навесні та влітку, хлорофітум може вимагати води приблизно раз на тиждень, а в холодну пору року значно рідше.

Які чинники впливають на частоту поливу

Швидкість висихання ґрунту залежить від освітлення, температури та рівня вологості повітря. Яскраве світло й тепло прискорюють випаровування води, тоді як великі горщики утримують вологу довше. Землесуміш із хорошим дренажем запобігає застою води, тоді як щільний ґрунт довше залишається мокрим.

Також слід враховувати сезонність: у теплу пору рослина росте швидше й потребує більше вологи, тоді як узимку достатньо мінімального поливу.

Як поливати хлорофітум

Коричневі кінчики листя часто з’являються через хімічні домішки у водопровідній воді. Щоб уникнути цього, краще використовувати дощову або дистильовану воду. Полив може бути верхнім (до появи води з дренажних отворів) або нижнім (горщик занурюють у піддон із водою, доки верхній шар ґрунту не зволожиться).

Занадто багато води

Ознаки перезволоження – жовті або мляві листки, неприємний запах від ґрунту, поява грибних мошок. Корені при цьому темніють і стають м’якими. Якщо підозрюєте надлишок води, варто оглянути коріння, видалити уражені ділянки та пересадити рослину у свіжий дренований субстрат, давши йому час добре просохнути між поливами.

Нестача води

При нестачі вологи листя в’яне, жовтіє або блідне, а ґрунт виглядає сухим. Тривале недополивання сповільнює розвиток рослини. Щоб цього уникнути, перевіряйте рівень вологості щотижня й поливайте, коли верхній шар ґрунту висихає приблизно на 5 см.