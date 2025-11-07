Ви можете використати листя у вигляді мульчі

Опале листя – не сміття, а органічне добриво, яке досвідчені городники саме так і використовують. УНІАН розповідає, як з опалого листя зробити добриво.

Як зробити компост з листя?

З листя можна приготувати компост – для цього його змішують з іншою органікою у співвідношенні приблизно 3:1. Після цього складають у яму або контейнер і час від часу перемішувати.

Можна використати й інший спосіб – закласти компост у поліетиленових мішках. Їх потрібно наповнити листям або укласти шарами – листя, невелика кількість землі, потім бур’яни або трава, знову листя. Кожен шар потрібно злегка зволожити та полити розчином триходерми за інструкцією – він прискорює розкладання, а також знищує шкідливі бактерії. Потім потрібно зав’язати мішок та зробити в ньому 2-3 отвори – для вентиляції.

Мішки з листям потрібно залишити на сонячному місці, щоб пришвидшити процес, а на зиму вкрити їх агроволокном. Поліетилен захищатиме від шкідників і компост можна буде використовувати через 2,5-3 місяці.

Що ще можна зробити з листям у саду?

Ви можете використати листя як мульчу. Цей спосіб зручний тим, що листя в саду навіть не потрібно збирати. Його слід залишити шаром 5-10 см під деревами, чагарниками, а також розсипати на грядках. Таким чином вийде «ковдра», яка захищатиме ґрунт від пересихання, перегріву, морозу та ерозії.

Окрім цього, опале листя можна закопувати в землю. Завдяки цьому поліпшуватиметься структура ґрунту, його вологомісткість та повітропроникність. Подібне перекопування дуже підійде для важкого або збідненого ґрунту, адже перегниваючи листя добре збагачує його.

Яке опале листя не можна збирати?

Опале листя з волоського горіха, берези, дуба, клену, осики та ялини не можна використовувати в компост. Це листя може ускладнювати розкладання та підкислити ґрунт.