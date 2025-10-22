Опале листя – це не просто рослинні рештки

Багато дачників восени автоматично згрібають усе опале листя, вважаючи це частиною необхідного прибирання ділянки. Проте досвідчені садівники та екологи радять не поспішати. Не все листя шкодить, а деяке – навпаки, може стати в пригоді. Коли залишати листя, пише «Сенсація».

Листя – не сміття, а природне добриво

Опале листя – це не просто рослинні рештки. Воно містить безліч корисних речовин, які після розкладання збагачують ґрунт. Крім того, такий природний шар добре утримує вологу, зменшує ріст бур’янів і створює ізоляційний прошарок, що захищає коріння рослин від промерзання.

По суті, залишаючи здорове листя на ділянці, ми підживлюємо землю й формуємо сприятливі умови для розвитку рослин навесні.

Схованка для запилювачів і тварин

Шар листя – це не лише добриво, а й тимчасовий дім для корисних комах: метеликів, світлячків, бджіл. Саме вони навесні виконують важливу функцію, запилюють квіти та овочеві культури.

Також у листі часто знаходять прихисток їжаки, жаби, ящірки та інші дрібні тварини. Для домашніх улюбленців, які гуляють подвір’ям восени й узимку, такий «килим» стає теплою підстилкою.

Коли листя потрібно прибрати

Втім, не все листя однаково корисне. Якщо воно опало з дерев, уражених хворобами чи шкідниками, його залишати не можна. Таке листя варто зібрати окремо й у жодному разі не додавати в компост, збудники захворювань можуть зберегтися до весни.

Найбезпечніший спосіб утилізації – закопати хворе листя глибоко в землю, де воно поступово перегниє. Спалювати його не рекомендується, це шкодить довкіллю та суперечить нормам екологічної безпеки.