Найкраще рішення – прибрати залишки рослин із ділянки після завершення сезону

На перший погляд, деякі дії здаються розумними та логічними. Особливо це стосується городництва, де багато хто керується ідеєю природного підживлення ґрунту. Наприклад, рішення залишити опале листя чи плоди на ділянці може здаватися хорошою думкою: все ж таки це органіка, яка з часом перегниє й збагатить землю. Але все не так, як здається. Чому осіннє прибирання важливе, пише «Сенсація».

Чим небезпечне залишене опале листя

Дійсно, перегниваюче листя та фрукти містять багато корисних речовин, які потенційно можуть покращити структуру та поживність ґрунту. Але є і зворотний бік – саме ці залишки стають ідеальним укриттям для шкідників.

Зокрема, гнилі яблука та листя – улюблене місце зимівлі плодожерки. Перед холодами ці комахи ховаються саме в органічному смітті, яке ми залишаємо на городі. А навесні вони знову активізуються і починають шкодити врожаю.

Що робити замість цього

Найкраще рішення – прибрати залишки рослин із ділянки після завершення сезону. Їх можна компостувати в окремій купі або спалити, якщо є ризик інфекцій чи масового заселення шкідників. Так ви збережете ґрунт від навали небажаних гостей і уникнете додаткової роботи навесні.