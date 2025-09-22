Найпоширеніша помилка – орієнтуватися лише на візуальні ознаки, як-от пожовкле листя

З приходом перших прохолодних днів у багатьох садівників з’являється бажання негайно взятися за осінні роботи. Опале листя, засохле гілля – все це створює ілюзію, що сезон змінився остаточно. Але експерти застерігають: поспіх у цьому питанні може призвести до небажаних наслідків для вашого саду. Що не варто поспішати робити у саду, пише Еxpress.co.uk.

У вересні природа часто демонструє ознаки осіннього переходу – дерева скидають листя, температура знижується. Але все це не завжди означає, що справжня осінь вже настала. Іноді маємо справу з так званою «хибною осінню» – природною реакцією рослин на стрес, спричинений аномально спекотним або сухим літом. У таких умовах дерева й кущі починають скидати листя заздалегідь, намагаючись зберегти сили. Насправді ж це ще не кінець вегетаційного періоду.

Садівники, які беруться за обрізку, пересадку або підживлення рослин у цей час, можуть завдати їм шкоди. Такі дії, виконані зарано, порушують природні процеси підготовки до зими та роблять рослини вразливими до захворювань або майбутніх морозів.

Найпоширеніша помилка – орієнтуватися лише на візуальні ознаки, як-от пожовкле листя. Насправді це лише симптом стресу, а не сигнал до дій. Наприклад, обрізування в період «хибної осені» може призвести до повторного росту пагонів, які не встигнуть зміцніти до холодів. Аналогічно – надмірне підживлення в цей період здатне «розбудити» рослину, змусивши її витрачати запаси енергії в найнебезпечніший час.