Весь секрет криється у звичайній харчовій соді

Білі шкарпетки дуже швидко втрачають свій вигляд і залишаються сірими навіть після прання. Водночас повернути їм чистоту можна без використання агресивних відбілювачів. ТСН розповідає, як повернути білизну рудним шкарпеткам.

Весь секрет криється у звичайній харчовій соді. Вона м’яко вибілює тканину, виводить запахи та розчиняє щільний бруд. Щоб засіб спрацював максимально ефективно, потрібно дотримуватися пропорції: на 4 літри теплої води – 3 столові ложки соди.

Вода повинна бути саме теплою, а не гарячою, щоб сода краще розчинилась. У такому розчині шкарпетки повинні побути щонайменше 30–40 хвилин.

Спочатку шкарпетки потрібно швидко прополоскати від поверхневого бруду, а потім занурити їх у підготовлений розчин і залишити відмокати. Після замочування необхідно обережно потерти найбрудніші ділянки – п’яти та носочки. Далі шкарпетки можна випрати вручну або в пральній машинці у звичайному режимі.

Якщо шкарпетки зовсім темні, процедуру можна повторити двічі. Також ви можете додати у розчин ложку солі, вона посилить дію соди та допоможе витягнути забруднення.