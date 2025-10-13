Зіпсують усе добриво: що ніколи не можна додавати у компост
Багато дачників вважають, що всі рослинні рештки – це ідеальна сировина для компосту. Але не все так просто. Деякі, на перший погляд, безпечні рослини здатні зіпсувати всю купу і перетворити її на токсичну масу, небезпечну для майбутнього врожаю. Що не можна додавати у компост, пишуть «Новини.Live».
Чому горіхове листя – не найкращий вибір
У волоському горісі є речовина юглон, природний токсин, який пригнічує ріст інших рослин. Найбільше страждають:
- томати, перець, баклажани;
- картопля;
- ягідні кущі;
- азалії та гортензії.
Якщо додати до компосту свіже горіхове листя, юглон пошириться на всю масу і зробить добриво непридатним. Такий компост може зашкодити навіть здоровому ґрунту.
Коли листя горіха безпечне
Після опадання й часткового перегнивання рівень юглону в листі знижується. Якщо й додавати горіхове листя до компосту, то лише в сухому вигляді, і не більше ніж 20-25% від загального об’єму. Протягом зими токсичні речовини частково руйнуються, і навесні компост можна буде використовувати.
Також опале листя можна використати для:
- мульчування гарбуза, буряка, моркви, огірків, цибулі та часнику;
- укриття чутливих до морозу рослин;
- підсипки до посадок дерев і кущів.
Що ще не варто класти в компост
Окрім свіжого листя горіха, є ще кілька типів відходів, які не підходять для приготування якісного компосту:
продукти харчування: м'ясо, риба, молочні вироби, макарони, випічка, вони швидко псуються і приваблюють шкідників;
відходи тварин: екскременти домашніх улюбленців можуть містити хвороботворні бактерії;
папір і картон: не можна додавати чеки, пакування з фарбами або ламіновані матеріали;
цитрусові та екзотичні плоди: шкірка апельсинів, лимонів, авокадо розкладається дуже повільно і може пригнічувати ґрунтові мікроорганізми;
попіл: особливо вугільний – він містить важкі метали й не підходить для саду.