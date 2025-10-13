Окрім свіжого листя горіха, є ще кілька типів відходів, які не підходять для приготування якісного компосту

Багато дачників вважають, що всі рослинні рештки – це ідеальна сировина для компосту. Але не все так просто. Деякі, на перший погляд, безпечні рослини здатні зіпсувати всю купу і перетворити її на токсичну масу, небезпечну для майбутнього врожаю. Що не можна додавати у компост, пишуть «Новини.Live».

Чому горіхове листя – не найкращий вибір

У волоському горісі є речовина юглон, природний токсин, який пригнічує ріст інших рослин. Найбільше страждають:

томати, перець, баклажани;

картопля;

ягідні кущі;

азалії та гортензії.

Якщо додати до компосту свіже горіхове листя, юглон пошириться на всю масу і зробить добриво непридатним. Такий компост може зашкодити навіть здоровому ґрунту.

Коли листя горіха безпечне

Після опадання й часткового перегнивання рівень юглону в листі знижується. Якщо й додавати горіхове листя до компосту, то лише в сухому вигляді, і не більше ніж 20-25% від загального об’єму. Протягом зими токсичні речовини частково руйнуються, і навесні компост можна буде використовувати.

Також опале листя можна використати для:

мульчування гарбуза, буряка, моркви, огірків, цибулі та часнику;

укриття чутливих до морозу рослин;

підсипки до посадок дерев і кущів.

Що ще не варто класти в компост

Окрім свіжого листя горіха, є ще кілька типів відходів, які не підходять для приготування якісного компосту: