Саме на початку весни визначається, якою буде лаванда протягом усього сезону. Після періоду спокою рослина потребує оновлення: правильна обрізка допомагає сформувати густоту, а легке підживлення запускає активний ріст. Якщо згаяти цей момент, кущ може втратити форму, стати рідким або значно слабше цвісти. Що варто зробити, пише Gardening Know How.

Які роботи проводять на початку весни

Догляд починають після встановлення стабільного тепла, коли нічні морози вже не становлять загрози. У цей період важливо поєднати кілька видів обрізки та подбати про стан ґрунту.

Санітарна обрізка

Спершу прибирають усе зайве: сухі, пошкоджені та слабкі пагони. Це дозволяє рослині спрямувати ресурси на здорові частини й активніше нарощувати нові гілки.

Формування куща

Щоб лаванда виглядала охайно й густо, її вкорочують приблизно до 10–12 сантиметрів. Надання округлої форми стимулює рівномірний розвиток і появу нових пагонів, що робить кущ щільнішим.

Омолодження старих рослин

Старі кущі потребують поступового оновлення. Частину здерев’янілих гілок видаляють упродовж кількох сезонів. Такий підхід зменшує ризик пошкодження рослини і підтримує її життєздатність.

Чим підживити лаванду

Навесні головна мета – активізувати ріст зеленої маси. Для цього використовують збалансовані добрива з помірним вмістом азоту. Важливо не перевищувати норму, адже надлишок поживних речовин може нашкодити й зменшити кількість квітів.

Догляд за ґрунтом

Ґрунт навколо рослини варто обережно розпушити, щоб покращити доступ повітря до коріння. Також необхідно забезпечити хороший відтік води, адже застій вологи може призвести до загнивання.

Чого не варто робити навесні

Надмірне підживлення – поширена помилка. Деякі рослини, зокрема лаванда, краще розвиваються в помірно бідному ґрунті. Зайві добрива спричиняють появу слабких пагонів, які легко пошкоджуються і гірше переносять негоду.