Комплексна підготовка включає обрізку, підживлення, а також захист рослин від шкідників

Щоб наступного літа зібрати на 40% більше ягід смородини, восени варто провести один простий, але надзвичайно ефективний прийом. Досвідчені садівники переконані, що саме осінній догляд є ключем до рясного врожаю наступного року. Детальніше про нього це пише «Сенсація».

Комплексна підготовка включає обрізку, підживлення, а також захист рослин від шкідників і хвороб. Саме останній етап відіграє вирішальну роль у збереженні кущів і формуванні майбутнього урожаю. Вчасне знищення шкідників, які зимують у ґрунті та на корінні, дозволяє зберегти силу рослини та забезпечити її здоровий ріст навесні.

Секретний прийом: опудрювання смородини

Одним з найефективніших методів восени є регулярне опудрювання смородини спеціальною сумішшю з трьох компонентів. Цю процедуру варто повторювати кожні два тижні з початку вересня до середини жовтня. Обробляти потрібно як самі кущі, так і землю довкола них.

Що входить до складу суміші

Деревна зола. Вона не лише живить ґрунт мікроелементами, а й виступає природним захистом від більшості захворювань та шкідників. Для одного циклу обробки знадобиться 1 кг золи.

Тютюновий пил. Це ефективний природний інсектицид, який допомагає позбутися комах, що можуть залишитися на рослинах на зиму. Пил добре відлякує павуків, жуків та іншу небажану живність. Потрібно 1 кг.

Діатоміт (садовий). Ця речовина містить кремній – елемент, який зміцнює клітини рослин і допомагає їм краще засвоювати поживні речовини. Окрім цього, діатоміт покращує стійкість смородини до перепадів температур та інших стресових факторів. Також береться 1 кг.