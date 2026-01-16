Пуансетія може радувати вас не лише під час свят, а й протягом усієї зими, якщо створити для неї комфорті умови у квартирі

Пуансетія – популярна святкова рослина із яскравим червоним листям, яка може радувати вас не лише під час свят, а й протягом усієї зими, якщо створити для неї комфорті умови у квартирі. Express розповідає, як доглядати за пуансетією, що її листя не опадало.

Світло та розташування

Пуансетія любить багато світла, тому горщик варто поставити у світле місце, де рослина щонайменше шість годин на день отримуватиме непряме сонячне світло. Прямі промені можуть обпалити листя, а холодні ділянки біля вікон чи протягів сприяють опаданню листя.

Правильний полив

Поливати пуансетію потрібно коли верхній шар ґрунту помітно сухий на дотик. Також важливо не допустити перезволоження, тому переконайтеся, що вони посаджені в горщик з хорошим дренажем.

Ця кімнатна рослина любить вологе середовище, тому листя пуансетії буде корисно регулярно обприскувати, щоб запобігти їх висиханню, особливо коли взимку у вас увімкнено опалення.