Пуансетія давно стала невід’ємним атрибутом різдвяних свят завдяки своєму яскравому вигляду. Після завершення святкового періоду багато хто вважає цю рослину тимчасовою прикрасою та просто позбувається її. Насправді «різдвяна зірка» може радувати цвітінням не один рік поспіль. Для цього їй потрібен правильний і послідовний догляд. Детальніше про це пише «Хочу».

Особливості пуансетії

Пуансетія цінується не стільки за квіти, скільки за декоративні приквітки, які набувають насиченого кольору перед цвітінням. Найчастіше зустрічаються червоні сорти, але існують також рослини з кремовими, рожевими та білими приквітками. Саме вони створюють ефект зірки та декоративність рослини.

Обрізка після цвітіння

Після завершення цвітіння, зазвичай наприкінці зими, пуансетії необхідно дати період спокою. Коли листя починає опадати, стебла вкорочують приблизно на третину. Від основи залишають близько 10–15 сантиметрів. Обрізку виконують чистим гострим інструментом, а місця зрізів обробляють подрібненим активованим вугіллям.

Пересадка рослини

Наприкінці лютого або на початку весни пуансетію пересаджують у новий горщик. Він має бути лише трохи більшим за попередній, з обов’язковими дренажними отворами. Ґрунт обирають легкий і повітропроникний. Після пересадки рослину ставлять у добре освітлене місце з температурою близько 15–18 градусів.

Полив і температура

У період спокою пуансетію поливають дуже помірно, лише після повного підсихання верхнього шару ґрунту. З настанням активного росту, зазвичай у травні, кількість води поступово збільшують. У цей час бажано підтримувати температуру на рівні 20–24 градусів, щоб рослина активно нарощувала нові пагони.

Стимуляція повторного цвітіння

Щоб пуансетія знову сформувала яскраві приквітки, їй необхідно створити короткий світловий день. Цей етап починають за 8–10 тижнів до бажаного періоду цвітіння. Рослина має отримувати не більше 8–10 годин світла на добу, а решту часу перебувати в повній темряві. Для цього її щодня накривають коробкою або щільним мішком в один і той самий час. Після завершення цього періоду пуансетію повертають до звичайного режиму освітлення.