Якщо ви хочете отримувати урожай малини двічі на рік, то потрібно її правильно формувати і нормувати

Ремонтантні сорти малини дають урожай двічі на рік. Перші «весняні» ягоди, дозрівають на торішніх пагонах, а пагони цього сезону родять з кінця літа і до заморозків, ягоди «осінні». Але для того, щоб отримати урожай двічі на рік, варто правильно доглядати за кущами влітку.

Полив

У малини неглибока коренева система, засуха або навіть пересихання верхнього шару землі, якщо не погубить кущ, то врожай точно зіпсує, пише «Зелена садиба». Тому весь вегетаційний період малині потрібні рясні і регулярні поливи, особливо в регіонах з сухим і спекотним літом. Середня норма поливу 2-3 відра води на 1 кущ 1 раз в тиждень.

Але якраз в момент, коли починається цвітіння і масово з’являються ягоди, поливи слід скоротити. З надлишком води ягоди починають загнивати прямо на кущах. Тому в суху погоду вистачить одного відра під кущ 1 раз в тиждень, а під час дощів і зовсім варто поливи припинити.

Мульчування

Для чого мульчувати:

мульча зберігає вологу в ґрунті, що важливо в умовах початку літа і спекотної погоди, яка встановлюється в цей період;

перешкоджає росту бур’янів;

є своєрідним температурним буфером (літній період рятує коріння від перегріву, а в зимовий – від різкого зниження температури грунту);

мульча з рослинних залишків, поступово переробляючись грунтовими мікроорганізмами і черв’яками, стає частиною самого ґрунту, роблячи її живильним і пухким.

Що можна використовувати як мульчу:

скошену траву;

підсушені бур’яни;

сіно;

солому;

перепрілу тирсу;

торф;

компост.

Правила мульчування:

головне, щоб шар мульчі був досить товстим, не менше 8 см;

можна використовувати і інші матеріали – від картону до спеціального геотекстилю. Важливо, щоб матеріал пропускав воду і повітря, але не пропускав світло до бур’янів;

біля основи куща залишити невеликий вільний простір, щоб мульча не торкалася гілок малини і не викликала їх підпрівання;

Як формувати ремонтантну малину

Якщо ви хочете отримувати урожай малини двічі на рік, то потрібно її правильно формувати і нормувати.

Саме тоді малина дає від кореня значну кількість нових молодих пагонів. Але занадто велика їх кількість суттєво послаблює рослину. Варто залишити 3-5 найбільш сильних, а дрібні і всі зайві зрізати під корінь.

Коли залишені сильні пагони досягнуть висоти 1,2-1,5 м, слід прищипнути їм верхівки. Це зупинить їх зростання у висоту, але почнуть з’являтися бічні пагони. Ці пагони при нормальних умовах до кінця літа встигають відрости на 30-40 см, на них і буде сформований «осінній» урожай.

На початку літа у міру дозрівання збираємо врожай з торішніх пагонів. Коли вони повністю відплодоносять, видаліть їх, зрізавши під корінь.

Підживлення ремонтантної малини

На початку літа, в період цвітіння і плодоношення, найкраще підійде коров’ячий, кролячий чи козячий гній, розведений водою у пропорції 1 до 10. Якщо ж ви використовуєте курячий послід, то його варто розводити сильніше – 1 до 20.

Бур’яни, теж згодяться для підживлення малини влітку. Для цього у велику ємність укладають бур’яни (приблизно 2/3 ємності) і заливають водою. Залиште трохи простору вгорі, адже цей трав’яний настій буде бродити і збільшуватися в об’ємі. Залишити бродити на два тижні.

А потім його розводять в співвідношенні 1 до 4, тобто 2-2,5 л «діючої речовини» доливають до 10 л води.

Краще використовувати для підгодівлі калійну селітру, яка містить і азот, і калій. Завдяки наявності азоту зростання малини піде жвавіше. А калій полегшує роботу коренів, дозволяючи їм краще забирати елементи живлення з грунту, робить ягоди смачними і позитивно впливає на майбутній «осінній» урожай. Підживлення роблять, розводячи 20 г калійної селітри в 10 літрах води.

Слід пам’ятати, що малина не любить кислих грунтів і якщо у вас саме такий ґрунт, то не забувайте вчасно його розкислювати.

І в цьому випадку найкращий варіант підживлення для початку літа – це деревна зола. Вносять приблизно 1-2 склянки золи на дорослий кущ, розсипаючи по вологому грунті. Таке підживлення золою слід чергувати з підживленням азотними добривами.