Доходи Гройсмана за рік зросли на ₴1,3 млн

Володимир Гройсман за минулий рік заробив більше, ніж за позаминулий

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2017 рік, вказавши у ній доходи у понад 17 мільйонів гривень, що на 1,3 млн грн більше, ніж роком раніше.

За інформацією прес-служби уряду, загальна сума нарахованого доходу, у порівнянні з минулим роком, становила 17 102 320 грн (нарахований дохід у 2016 році становив 15 801 536 грн). При цьому в прес-службі вважають, що ця сума «особливо не змінилась».

Дохід складався із заробітної плати на посаді прем’єр-міністра – понад 435 647 грн, доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 797 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 грн.

Минулого року також не відбулось суттєвих змін в переліку нерухомого майна, яке належить очільнику уряду.

Нагадаємо, в електронній декларації президента України Петра Порошенка вказані витрати на відпустку та «мінус» 430 тис. дол. на рахунках.