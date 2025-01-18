За перші півтори години після старту капіталізація мемкоїна перевищила 4 млрд доларів

Обраний президент США Дональд Трамп, який раніше називав криптовалюту шахрайством, змінив свою думку під час передвиборчої агітації. Він пообіцяв зробити США криптостолицею планети, а вже у суботу, 18 січня, оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP.

«Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Приєднуйтесь до моєї спільноти та отримайте свій $TRUMP прямо зараз», – йдеться у його повідомленні.

На сайті проєкту зазначають, що у перший день користувачам доступно 200 млн монет, а впродовж трьох років загальна пропозиція зросте до 1 млрд. За перші півтори години після старту капіталізація мемкоїна перевищила 4 млрд доларів.

Раніше Трамп критикував біткоїн та зазначав, що криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків. Проте у липні 2024 року він пообіцяв зробити США криптовалютною столицею світу та у найкоротші терміни сформувати президентську раду з питань криптовалюти.

6 грудня він доручив підприємцю та інвестору з Кремнієвої долини Девіду Саксу очолити зусилля у сфері розвитку ШІ та криптовалюти в новій адміністрації. За словами Трампа, Сакс зосередиться на тому, щоб зробити США світовим лідером у цих сферах.

16 січня видання Bloomberg написало, що Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає представникам галузі право голосу в його адміністрації.

Нагадаємо, Associated Press повідомляло, що у перші дні на посаді президента США Дональд Трамп розпочне депортацію нелегальних мігрантів та звільнить тисячі держслужбовців, а також спробує посадити за стіл переговорів Україну та Росію.