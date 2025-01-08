Трамп звинуватив Оттаву у нездатності розв'язати питання торгівлі та імміграції

Новообраний президент Дональд Трамп знову порушив питання можливого приєднання Канади до складу США, опублікувавши карти, на яких об’єднав дві країни. Допис був опублікований у середу, 8 січня, у соцмережі X.

Трамп опублікував допис з картою США і Канади, позначених одним кольором та написом «Сполучені Штати».

pic.twitter.com/EpY6Oo3j3K — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

В іншому пості США і Канада разом вкриті американським прапором.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Зазначимо, Трамп раніше погрожував запровадити тариф у 25% на канадські товари, при цьому звинувачуючи Оттаву у нездатності розв'язати питання торгівлі та імміграції. А коментуючи відставку премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, новообраний президент США 6 січня написав, що «багато людей в Канаді хочуть бути 51-м штатом».

«Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торгівельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку», – йдеться у дописі Трампа.

Трюдо відреагував на слова Трампа й категорично виключив, що Канада може увійти до складу США.

«Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки», – зауважив прем’єр.

Раніше Трамп також висловив бажання приєднати до США Гренландію. За його словами, Сполучені Штати мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які найкраще можна вирішити, поставивши під контроль острів та Панамський канал. Після цього на королівському гербі Данії зробили помітнішими символи Гренландії та Фарерських островів.