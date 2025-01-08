Дональд Трамп опублікував карту США з приєднаною Канадою
Трамп опублікував карту США і Канади, які вкриті разом американським прапором
Новообраний президент Дональд Трамп знову порушив питання можливого приєднання Канади до складу США, опублікувавши карти, на яких об’єднав дві країни. Допис був опублікований у середу, 8 січня, у соцмережі X.
Трамп опублікував допис з картою США і Канади, позначених одним кольором та написом «Сполучені Штати».
January 8, 2025
В іншому пості США і Канада разом вкриті американським прапором.
January 8, 2025
Зазначимо, Трамп раніше погрожував запровадити тариф у 25% на канадські товари, при цьому звинувачуючи Оттаву у нездатності розв'язати питання торгівлі та імміграції. А коментуючи відставку премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, новообраний президент США 6 січня написав, що «багато людей в Канаді хочуть бути 51-м штатом».
«Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торгівельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку», – йдеться у дописі Трампа.
Трюдо відреагував на слова Трампа й категорично виключив, що Канада може увійти до складу США.
«Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки», – зауважив прем’єр.
Раніше Трамп також висловив бажання приєднати до США Гренландію. За його словами, Сполучені Штати мають проблеми з безпекою та комерційні інтереси, які найкраще можна вирішити, поставивши під контроль острів та Панамський канал. Після цього на королівському гербі Данії зробили помітнішими символи Гренландії та Фарерських островів.