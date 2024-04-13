Також Трамп заявив, що Європа має активізуватися для допомоги Україні

Колишній президент США та кандидат на прийдешніх виборах від республіканців Дональд Трамп заявив, що підтримує надання Україні пакета допомоги на 60 млрд доларів. Водночас Трамп заявив, що кошти необхідно виділити не як пожертву, а як позику, повідомило The Hill у п’ятницю, 12 квітня.

Дональд Трамп зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та виступив з коментарем щодо надання пакета допомоги Україні. Загалом республіканець підтримує ідею надання 60 млрд доларів на потреби України, проте виступає проти того, щоб гроші надали на безповоротній основі.

«Ми розглядаємо це прямо зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунку», – заявив Дональд Трамп.

Крім того, кандидат в президенти підкреслив, що Європа має активізуватися для допомоги Україні та «зрівняти» кількість допомоги. Якщо європейські країни не досягнуть збільшення військової та фінансової допомоги, Трамп заявив, що «дуже засмутиться, оскільки вони постраждають набагато більше, ніж США».

Зазначимо, Дональд Трамп пом’якшив свою позицію щодо надання пакета допомоги для України на 60 млрд доларів – раніше екс-президент заявляв, що підтримка Україні не є життєво важливим інтересом США. Водночас Трамп неодноразово підкреслював, що Європа має надавати Україні основну частину допомоги.

Законопроект щодо пакета допомоги Україні, голосування якого відтягують республіканці в Палаті представників США, не можуть розглянути кілька місяців поспіль. Наприкінці березня The Hill повідомило, що США розглянуть законопроект після великодніх канікул – тобто, щонайшвидше 9 квітня. Водночас станом на 13 квітня, ситуація з розглядом законопроекту не змінилася.