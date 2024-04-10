Президент України Володимир Зеленський розкритикував висловлені кандидатом у президенти США Дональдом Трампом ідеї щодо здачі українських територій Росії в обмін на припинення війни. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Politico.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо припинення війни, але, за його словами, «якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні».

«Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей», – додав Зеленський.

Водночас президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство.

«Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання», – вказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що Трамп висловив свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах говорив, що може припинити війну РФ проти України, змусивши Україну відмовитися від окупованих Криму та Донбасу.