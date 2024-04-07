Кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах говорив, що може припинити війну РФ проти України, змусивши Україну відмовитися від окупованих Криму та Донбасу. Про це 7 квітня повідомляє The Washington Post із посиланням власні на джерела.

Як стверджують джерела, знайомі з планом Трампа, його пропозиція полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та Донбасу Росії.

У приватних розмовах екс-президент висловив думку, що і Росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід», і що «люди в деяких частинах України нібито були б не проти бути частиною Росії».

Як пише видання, визнання російського контролю над частинами України розширило б межі диктатури Путіна після найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни. Деякі з прихильників Трампа намагаються переконати його не допустити такого розвитку подій.

Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що «витрачає 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну».

«Як на мене, ви можете закінчити цю війну, якщо забезпечите вступ України до НАТО та ЄС. Трамп не дуже багато говорить про це. Я не знаю, чи він дуже багато про це думав», – пояснив сенатор-республіканець.

Представники кампанії Трампа відмовилися безпосередньо відповідати на запитання для цієї статті.

Як пише видання, інформація про план Трампа щодо України з'явилася у Вашингтоні в листопаді минулого року під час зустрічі у Heritage Foundation між правоцентристами та делегацією Європейської ради з міжнародних відносин, яка прибула з візитом.

За словами багатьох людей, присутніх на зустрічі, колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав контури «мирного плану» Трампа як поступку Україною території в Криму і на Донбасі, обмеження розширення НАТО і спонукання Путіна послабити його зростаючу залежність від Китаю.

У березні Майкл Антон, з яким зв'язалося видання, сказав, що не розмовляв із Трампом протягом 18-24 місяців, і заперечив, що знає щось про плани Трампа щодо України. На подальші запитання він не відповів.

Раніше Трамп часто вихвалявся, що в разі обрання президентом міг би закінчити війну між Росією та Україною протягом 24 годин, але не повідомляв деталей. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що гіпотетичні поступки російському президенту Владіміру Путіну у вигляді передачі окупованих земель Росії, не зупинять росіян від подальших бойових дій.