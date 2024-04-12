США не мають запасного плану у питанні про військову допомогу Україні, за винятком заблокованих через розбіжності в Конгресі 60 млрд доларів. Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників агентства, Білий дім розчарований як республіканцями, які з осені 2023 року затримують допомогу Києву, так і союзниками в Європі, яким, на думку адміністрації Джо Байдена, варто було б передати Україні прибуток від заморожених активів Росії.

Крім цього, у Вашингтоні вважають, що держави Євросоюзу мають оперативно відреагувати на прохання Києва й організувати постачання систем ППО Patriot із власних запасів.

Після масованої повітряної атаки Росії в ніч проти 11 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре закликав партнерські країни прискорити посилення української ППО. Минулого тижня Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від російських повітряних атак потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів вже протягом кількох місяців не може прийти до одностайної думки щодо фінансової допомоги для України. Кошти, які були виділені на 2023 рік, вже себе вичерпали. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не виносить відповідну ініціативу на розгляд конгресменів, хоча і неодноразово вказував, що має намір це зробити. У березні стало відомо, що республіканці можуть погодитись на схвалення цього пакету допомоги, якщо він буде наданий у вигляді кредитних коштів.

Наприкінці минулого року конгресмен-демократ Майк Квіґлі заявив, що у США є «план Б» на випадок, якщо законопроект про допомогу Україні все не буде прийнятий. За його словами, деться про «деякі процедурні методи», зокрема, чиновники можуть спробувати «звільнити» законопроекти про допомогу, створивши петицію.