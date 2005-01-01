Дональд Трамп показав Кім Чен Ину відео про перспективи денуклеаризації КНДР

12 червня Дональд Трамп уперше зустрівся з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп на саміті у Сінгапурі показав лідерові КНДР Кім Чен Ину відеоролик про ймовірні сценарії розвитку подій на Корейському півострові. Білий дім опублікував відео у Facebook.

Ролик під назвою «Історія можливості» демонструє перспективи денуклеаризації КНДР та перестороги у випадку відмови позбутися ядерної зброї.

Як інформував ZAXID.NET, 12 червня Дональд Трамп уперше зустрівся з Кім Чен Ином на сінгапурському острові Сентоса.

Президент США та лідер Північної Кореї підписали «дуже важливий та всеосяжний документ», деталі якого наразі не розголосили.

Трамп повідомив, що переговори з КНДР відбулися краще, ніж будь-хто міг очікувати.