Дональд Трамп запровадив нові тарифи

У четвер, 25 вересня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нової хвилі тарифів, які передбачають значно підвищені мита на лікарську продукцію, важкі вантажівки, а також кухонні та ванні шафи. Трамп аргументував це рішення «великим напливом» цієї продукції до США, передає ВВС.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що необхідно посилити захист американських виробників та оголосив нові тарифи на три категорії товарів. Так, США запровадять 100% мито на імпорт брендованих або запатентованих ліків, якщо компанія не будує завод в Сполучених Штатах.

Нові тарифи запровадять з 1 жовтня. Підвищені мита можуть вплинути на основних виробників брендованих фармацевтичних препаратів, зокрема на Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Швейцарію та Японію. За даними ООН, лише Велика Британія експортувала до США продукції на понад 6 млрд доларів.

Крім того, Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт всіх важких вантажівок, а також 50% мита на кухонні та ванні шафи.

«Причиною цього є масштабний “наплив” цієї продукції до Сполучених Штатів іншими країнами», – повідомив Трамп.

Також Трамп заявив, що з наступного тижня США почнуть стягувати 30% миту на м’які меблі.

Нагадаємо, наприкінці липня Трамп оголосив, що з серпня США запровадять тариф 25% та штрафи для Індії за купівлю нафти й зброї в Росії. Крім того, за словами Трампа, країна отримає штраф – водночас його обсяг президент США не уточнив.