

Цитата дня «Владімір Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже б сталося багато дуже поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем!»

Дональд Трамп, президент США , 27 травня 2025 року



Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social розкритикував російського диктатора Владіміра Путіна. Це ще один різкий коментар Дональда Трампа, опублікований останніми днями, в якому він розкритикував Володимира Путіна. У неділю, після того, як Росія здійснила одну з найпотужніших, масованих атак в Україні, президент США написав, що російський лідер «повністю збожеволів». Раніше медіа повідомляли про можливість запровадження проти Росії нових санкцій уже цього тижня.