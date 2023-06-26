Як часто ви отримуєте електронні листи з привабливим повідомленням і посиланням, наприклад, від брендів, друзів або й незнайомців? А коли востаннє користувалися флешками або хмарними сервісами?

Перейти за посиланням, зісканувати QR-код, скористатися USB-флешкою – наші звичні повсякденні дії. Але чи пам’ятаєте ви, яка за ними ховається небезпека?

Яка мета вірусу і як він потрапляє на пристрій?

Основна мета вірусів – викрасти й передати інформацію. Навіть якщо ваше онлайн-життя видається вам нудним і неважливим, зловмисники можуть думати зовсім інакше.

Без вашої згоди вірус заражає програми й систему. Хакери використовують заражені пристрої, щоб створити мережу ботнетів і здійснювати кібератаки на інші пристрої.

Деякі віруси запрограмовані стежити за вами й викрадати ваші дані. Поцупити електронні гроші й паролі до різних ресурсів дуже просто, якщо пристрій уже заражено.

Комп’ютерні віруси поводяться так само, як і реальні: їхня ціль — поширитися на якомога більше пристроїв. Вони можуть потрапити на пристрій різними способами:

• через добре знайомі файли, наприклад документи Microsoft Word або PDF: їх можуть надсилати на електронну пошту;

• через файли із сайтів з торент-трекерами й нелегальним програмним забезпеченням або навіть через канали й повідомлення в соціальних мережах;

• через USB-накопичувачі або флешки.

Що робити, якщо натиснули на шкідливе посилання?

Якщо в посиланні або файлі, який ви завантажили з флешки, є вірус, не панікуйте і дійте так:

1. Від’єднайте комп’ютер або мобільний пристрій від інтернету. Це допоможе зупинити поширення вірусу.

2. Якщо на комп’ютері або смартфоні вже встановлено антивірус, оновіть його.

3. Перевірте систему антивірусом, щоб виявити й видалити зараження.

4. Змініть паролі до всіх важливих облікових записів: електронної пошти, соціальних мереж, банківських рахунків тощо. Так ви вбережете свої особисті дані.

5. Перевірте флешку на віруси, перш ніж використовувати знову. Вставте флешку в комп’ютер і запустіть повне сканування системи антивірусом.

Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно знайти й видалити вірус, зверніться до фахівців з комп’ютерної безпеки.

Поради, які допоможуть уникнути зараження

1. Установіть надійне антивірусне програмне забезпечення й регулярно оновлюйте його базу даних.

2. Перевіряйте підозрілі електронні листи й повідомлення в соціальних мережах антивірусною програмою, перш ніж відкривати посилання або завантажувати файли.

3. Не відкривайте файли, які надходять з невідомих джерел або мають підозрілий вигляд.

4. Не під’єднуйте неперевірені флешки до комп’ютера.

5. Регулярно оновлюйте операційну систему та інші програми на комп’ютері.

Ці поради допоможуть уберегти вас від вірусів та інших зловмисних програм. Пам’ятайте: усі ці заходи захисту ефективні лише в комплексі, тому варто завжди бути насторожі й поводитись обачно.

Матеріал створено в межах загальнонаціональної кампанії з підвищення рівня обізнаності населення України щодо кіберзагроз та основних правил кібергігієни, що реалізується Представництвом Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні за підтримки Державного департаменту США. Думки авторів матеріалу не обов’язково відображають позицію Державного департаменту США.

* Партнерська соціальна кампанія