Олег Дорощук пробився у фінал елітного турніру

Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув золоту медаль етапу «Діамантової ліги», який відбувся у Брюсселі. 23-річний спортсмен зумів випередити бельгійця Томаса Кармоя та ямайця Ромейна Бекфорда.

«Діамантова ліга». Брюссель. Стрибки у висоту (чоловіки):

1. Олег Дорощук (Україна) – 2,25 м

2. Томас Кармой (Бельгія) – 2,25 м

3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,22 м

У боротьбі за першу сходинку ключовою стала висота 2,25 м. Дорощук подолав її з першої спроби, тоді як Кармою знадобилися три підходи. Це й стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. Цікаво, що висоту 2,30 м обидва спортсмени так і не змогли підкорити.

Для Дорощука ця перемога стала першою в кар’єрі. Раніше він двічі ставав другим на етапах «Діамантової ліги» — у Сілезії та Римі, а також здобував бронзу (загалом українець шість разів ставав призером етапів престижної серії).

Завдяки цій перемозі Олег вдруге поспіль відібрався до фіналу сезону «Діамантової ліги». Варто зазначити, що він став лише третім українцем в історії, хто зумів пробитися до вирішального етапу після Ярослави Магучіх та Юлії Левченко.

Окрім Дорощука в Брюсселі дебютував Дмитро Нікітін. 24-річний атлет зупинився на висоті 2,18 м і посів десяте місце.