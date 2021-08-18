Центр досліджень визвольного руху почав публікувати у відкритому доступі документи з архіву НКВС (НКВД), в яких йдеться про боротьбу проти Української Повстанської Армії (УПА). Стартову колекцію вже опубліковано в «Електронному архіві Українського визвольного руху».

«Загалом у мережі стануть доступними більше трьох з половиною тисяч копій. Вони охоплюватимуть період за 1944-1945 роки. Документи описують боротьбу ВВ НКВД проти українського повстанського руху на заході України», – повідомив Центр досліджень визвольного руху в середу, 18 серпня.

У документах ідеться про операції Внутрішніх військ НКВС проти українських повстанців на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині. Трапляються документи, які засвідчують події і на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, а також на території сучасних Румунії та Польщі.

До першої збірки опублікованих документів увійшли:

план розташування Внутрішніх військ НКВД в УССР, Польщі, Румунії та Чехословаччині;

донесення начальника Управління Внутрішніх військ НКВД керівництву з проханням сформувати окремий батальйон для боротьби з українськими повстанцями;

скарга на відсутність постачання харчів для батальйону;

донесення про затримання дезертирів та військових, що відстали від своїх частин;

вказівки керівництву військ НКВС щодо охорони тилу.

Оригінали цих документів наразі зберігаються у Росії і доступ до них обмежений. Проте за ініціативи українського науковця та архівіста Анатолія Кентія було створено копію більшої частини цього архіву у вигляді мікрофільмів. До України на плівках повернулося близько 400 справ.

«Архів буде корисний дослідникам, історикам, студентам та аспірантам, всім хто цікавиться історією України, СРСР та Центральної-Східної Європи у XX ст., подіями періоду Другої світової війни, боротьбою народів СРСР за незалежність, історією тоталітарних режимів та історією репресій», – пояснили в Центрі досліджень визвольного руху.

У 1943 році німецько-радянський фронт просунувся на територію західної України, де партизанську війну вела Українська повстанська армія. Радянська влада розпочала свою боротьбу з підпіллям. Відповідальними за ліквідацію українського визвольного руху стали Внутрішні війська НКВС – це військове формування, яке використовувалося для боротьби з ворогами режиму всередині країни.

Наприкінці 1980-х років архіви Внутрішніх військ НКВД, що розповідають про боротьбу з ОУН та УПА, були вивезені з території України до Москви, зазначає LB.ua.