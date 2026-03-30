Незвичайний спосіб фарбування яєць дозволяє отримати крашанки з незвичним ефектом «драконячої шкіри». Сама техніка базується на старовинному способі фарбування за допомогою цибулиння. Що знадобиться: цибулиння червоної та жовтої цибулі – чим більше, тим краще;

білий папір;

яйця;

марля;

кухонна сіль – 1 столова ложка;

чай каркаде;

миска з водою. Як приготувати крашанки: Наріжте цибулиння дрібними шматочками. Для цікавішого результату можна змішати різні відтінки лушпиння. Білий папір порвіть на тонкі смужки, а потім на маленькі шматочки. Він допоможе створити текстурний шар і цікаві візерунки. У мисці перемішайте шматочки паперу та цибулиння руками. Занурте сире яйце у воду – шкаралупа має бути вологою, щоб лушпиння краще прилипнуло. Вологе яйце обваляйте в підготовленій суміші цибулиння з папером, притискаючи, щоб усі елементи щільно прилягли. Обгорніть кожне яйце у шматок марлі чи тонкої тканини та зав’яжіть ниткою, щоб лушпиння не підходило під час варіння. До каструлі додайте трішки каркаде, викладіть загорнуті яйця та залийте водою. Додайте у воду ложку солі. Доведіть воду до кипіння, варіть 2-3 хвилини, потім вимкніть вогонь і залиште остигати яйця просто у рідині. Коли яйця охолонуть, обережно зніміть марлю та промийте яйця під водою, щоб видалити залишки лушпиння і паперу. У результаті на шкаралупі залишаться розмиті мереживні плями та кольорові візерунки, які нагадують луску фантастичного дракона. За матеріалами ТСН та VD.necrasova.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

