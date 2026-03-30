Як зробити «драконячі» крашанки: незвичний спосіб фарбування
Сама техніка базується на старовинному способі фарбування за допомогою цибулиння
Незвичайний спосіб фарбування яєць дозволяє отримати крашанки з незвичним ефектом «драконячої шкіри». Сама техніка базується на старовинному способі фарбування за допомогою цибулиння.
Що знадобиться:
- цибулиння червоної та жовтої цибулі – чим більше, тим краще;
- білий папір;
- яйця;
- марля;
- кухонна сіль – 1 столова ложка;
- чай каркаде;
- миска з водою.
Як приготувати крашанки:
- Наріжте цибулиння дрібними шматочками. Для цікавішого результату можна змішати різні відтінки лушпиння.
- Білий папір порвіть на тонкі смужки, а потім на маленькі шматочки. Він допоможе створити текстурний шар і цікаві візерунки.
- У мисці перемішайте шматочки паперу та цибулиння руками.
- Занурте сире яйце у воду – шкаралупа має бути вологою, щоб лушпиння краще прилипнуло.
- Вологе яйце обваляйте в підготовленій суміші цибулиння з папером, притискаючи, щоб усі елементи щільно прилягли.
- Обгорніть кожне яйце у шматок марлі чи тонкої тканини та зав’яжіть ниткою, щоб лушпиння не підходило під час варіння.
- До каструлі додайте трішки каркаде, викладіть загорнуті яйця та залийте водою. Додайте у воду ложку солі.
- Доведіть воду до кипіння, варіть 2-3 хвилини, потім вимкніть вогонь і залиште остигати яйця просто у рідині.
- Коли яйця охолонуть, обережно зніміть марлю та промийте яйця під водою, щоб видалити залишки лушпиння і паперу.
У результаті на шкаралупі залишаться розмиті мереживні плями та кольорові візерунки, які нагадують луску фантастичного дракона.
За матеріалами ТСН та VD.necrasova.
