Одне з теперішніх приміщень школи у Кам'яниці

Загальноосвітню школу в селі Кам’яниця, що за 14 км від Ужгорода, побудує компанія «Уж-Строй», яка належить дружині керівника апарату Ужгородської РДА Михайла Пігана. На будівництво планують витратити понад 62 млн грн. Завершити роботи мають до кінця 2022 року. Про це у п’ятницю, 22 жовтня, повідомили Наші гроші. Львів.

Оноківська сільська рада уклала договір із ТОВ «Уж-Cтрой» на будівництво школи у селі Кам’яниця (входить до Оноківської ТГ). За даними журналістів Наші гроші. Львів, компанія Галині Василинчук ‒ дружині керівника апарату Ужгородської РДА Михайла Пігана.

Це вже друга спроба Оноківської сільської ради провести тендер на будівництво школи: раніше усіх учасників дискваліфікували, в тому числі й теперішнього переможця ТОВ «Уж-Cтрой», і єдиного його конкурента ТОВ «АБК Графекс». Фірма цього разу запропонувала ціну на 641 тис. грн дорожчу.

Згідно з контрактом, компанія «Уж-Cтрой» збудує три блоки нової школи ‒ основний, для початкових класів та спортивний. Окрім будівництва, підрядник також обладнає навчальний заклад шкільними та спортивними меблями, верстатами, та технікою (телевізори, принтери, комп’ютери). Компанія «Уж-Cтрой» отримає 2,97 млн грн прибутку, тобто 4,7% від суми закупівлі.

Як уточнюється у публікації Наші гроші. Львів, наразі у школі у селі Кам’яниця навчається близько трьохсот учнів і вона розташована у трьох корпусах: приміщенні колишньої чеської жандармерії 1903 року, дитсадка та гастроному. У 1991 році для нової школи звели фундамент, але на цьому роботи звершили. У 2016 році для школи розробили новий проект та кошторис, але роботи так і не розпочали. Наприкінці 2018 року директор школи Михайло Мазюта повідомляв, що проект необхідно відкорегувати у кошторисній частині. Місцевий телеканал Sirius у жовтні 2018-го зазначав, що будівництво нової школи оцінюють у 47 млн грн.

За інформацією Наші гроші. Львів, компанія «Уж-Строй» зареєстрована у селі Тарнівці Ужгородського району. З початку 2020 року фірма отримала 55 держзамовлень на 72,1 млн грн. Згідно з декларацією керівника апарату Ужгородської РДА Михайла Пігана, його дружина та власниця підприємства Галина Василинчук у 2020 році отримала за роботу в «Уж-Строй» 45 тис. грн зарплати та 8 тис. грн благодійної допомоги.

Раніше Галина Василинчук була співвласницею ТОВ «Йовро Буд», яке теж брало участь у публічних закупівлях і було оштрафовано Антимонопольним комітетом за махінації під час торгів на 50 тис. грн. Фірма не сплатила добровільно штраф і АМКУ вимагав оплати через суд. Сьогодні підприємство перебуває у стані припинення, а його новим власником є Віктор Петро.