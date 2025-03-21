Юрія Фрінцка обрали депутатом районної ради від партії «Слуга народу»

Голова Ужгородської районної ради Юрій Фрінцко опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Юрій Фрінцко задекларував понад 746 тис. грн заробітної плати. Для порівняння – у 2023 році на посаді голови райради він заробив майже удвічі менше – 409 тис. грн. Також голова райради задекларував 1 тис. грн «Зимової підтримки». На рахунках Юрія Фрінцка 1,3 тис. грн, ще 100 тис. грн, 15 тис. доларів та 4 тис. євро він тримає готівкою. У власності посадовця будинок з землею у селі Лінці Ужгородського району.

Дружина голови Ужгородської районної ради Діана Фрінцко у 2024 році отримала 10 тис. грн соцвиплат по догляду за дитиною та 1 тис. грн «Зимової підтримки». Готівкою у неї 5 тис. євро та 5 тис. доларів, а у власності автомобілі Volkswagen Passat 2016 року за 155 тис. грн та Chevrolet Aveo 2008 року випуску.

У 2024 році дружина посадовця за 90 тис. грн купила свою одинадцяту земельну ділянку в Ужгородському районі.

Додамо, що 39-річний Юрій Фрінцко за освітою правознавець. Двічі був депутатом Киблярівської сільської ради, а у 2015-2020 роках займав посаду керуючого справами виконавчого апарату Ужгородської райради. У листопаді 2020 році Юрія Фрінцка обрали депутатом районної ради від партії «Слуга народу». Через місяць він став головою райради.