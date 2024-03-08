Оксана Марченко створила документальний серіал про себе під назвою «Паломниця»

Ведуча та дружина обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів. Як повідомляють у п’ятницю, 8 березня, журналісти проекту «Схеми», очолив її лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант».

Згідно з даними з російського реєстру юридичних осіб, восени 2023 року було зареєстровано компанію «Вервица Фильм», профіль діяльності якої вказано виробництво кінофільмів, відеофільмів та телевізійних програм, а в лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru. Щоправда, останній наразі не активований.

Засновниками компанії є російське АО «Ренессанс» (99,99%) та громадянин Росії Басманов Олексій Сергійович (0,01%). Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що бенефіціарною власницею АО «Ренессанс» є його дружина Оксана Марченко. Ця ж компанія досі фігурує серед засновників інших структур подружжя у Росії, зокрема у нафтовидобувній компанії «НЗНП Трейд», що освоює Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Басманов був лінійним продюсером телевізійного шоу «Україна має талант». Окрім того, за словами його колишніх колег, директор «Вервица Фильм» брав участь у зніманні фільму Оксани Марченко «Паломниця».

Нагадаємо, що Марченко виїхала з України перед повномасштабним вторгненням – 18 лютого 2022 року.

У лютому 2023-го в СБУ повідомила Марченко підозри за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території» (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Телеведучу оголосили в розшук 11 квітня 2023 року. 12 квітня того ж року суд в Івано-Франківську постановив заарештувати без визначення застави Оксану Марченко.