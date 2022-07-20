Дружина Президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська в середу, 20 липня, виступила з промовою в Конгресі Сполучених Штатів, під час виголошення якої закликала надати ще більше зброї, у тому числі й системи протиповітряної оборони, щоб зупинити російський терор. У своєму Telegram вона зауважила, що це вперше, коли перша леді отримує таку можливість.

«Так, це поза протоколом, я знаю. Зазвичай перші леді говорять виключно про мирні речі. Але як про них можна говорити, коли проти твоєї країни ведеться нападницька терористична війна? Звернулася до конгресменів не як до політиків і представників партій, а як до матерів і батьків, дідусів і бабусь, доньок і синів. І не як перша леді – як мати й донька. Адже які б посади ми не обіймали в житті, завжди залишаємося насамперед частиною своєї родини», – написала вона, розповідаючи про свій виступ.

Під час промови, вона, зокрема, подякувала Штатам за підтримку.

«Ми щиро вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поруч із нами в боротьбі за наші спільні цінності – людське життя й незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам», – наголосила перша леді, яку цитує «Укрінформ».

Водночас вона наголосила, що війна ще не закінчилась.

«Я зараз прошу про річ, якої б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброї! Зброї не для того, щоби нести війну на чужу землю, а щоби захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим!» – сказала Зеленська.

Вона зауважила, що просить також надати Україні засоби протиповітряної оборони: «Щоби ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоби вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї».

За словами Зеленської, США знають, що таке терористичні атаки, і завжди прагнули перемогти тероризм.

«Тож допоможіть нам спинити терор проти українців, і це буде нашою спільною великою перемогою – в ім’я життя, свободи і прагнення до щастя кожної людини, кожної родини», – наголосила вона.

Дружина президента наголосила, що це не лише її прохання, а і її чоловіка.

«Ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно – більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це завелике бажання?» – запитала Зеленська.

На її переконання, можливість її як першої леді України говорити з Конгресом США саме про зброю є проявом «найбільшої рівності».

«Це рівність вільних людей. Людей, які знають, що вони захищають, знають, заради чого живуть. Я маю надію, що ви мене сьогодні почули. І сподіваюся, що ваші рішення будуть швидкими», – наголосила перша леді України.

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.