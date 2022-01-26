Без електрокоагуляційного обладнання нині не проводяться жодно операція

Друзі загиблого львів’янина Геннадія Нечая допомогли придбати хірургічне електрокоагуляційне обладнання для операційної Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Гроші, які вони збирали на порятунок товариша, передали на придбання сучасного електричного хірургічного ножа BOWA ARC 250 з набором інструментів та аксесуарів багаторазового використання. Обладнання вже у Центрі, його вартість – понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, Геннадій Нечай потрапив під потяг на вулиці Княгині Ольги наприкінці минулого року за незрозумілих обставин. Понад 10 днів друзі намагались вратувати його, збирали кошти на лікування. Та чоловік помер.

У пам’ять про друга вони вирішили всі зібрані кошти, що залишилися, віддати на придбання сучасного електрокоагуляційного обладнання для операційної Центру, повідомили в лікарні.

Вартість цього обладнання - понад 300 тис. грн

«Для нас було дуже важливо, щоб ці кошти пішли туди, де зможуть принести найбільшу користь. Так, як Гена дуже любив допомагати людям і завжди був підтримкою для всіх нас. Думаємо, що він оцінив би наш вчинок і зрадів тому, що ми допомогли багатьом діткам, яким потрібно провести операції», – повідомили друзі Геннадія Андрій Шмідт та Соломія Масюк.

Загальна вартість апарата – 324 тис грн, з них 215 тис грн ( 60%) передали друзі Геннадія Нечая, решту коштів зібрав БФ «Крила надії». Один такий «електроніж» у центрі вже є, тепер їх буде два.

«Нині жодна операція не проводиться без електрокоагуляційного обладнання, який контролює кровотечу під час операційного втручання. Тому поява в Центрі другого такого обладнання збільшує наші можливості, дозволяє одночасно рятувати відразу двох пацієнтів», – каже завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин.