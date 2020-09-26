26 та 27 вересня у західних областях України очікується підвищення рівнів води на річках через сильні дощі та грози. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

За словами рятувальників, Укргідрометцентр обіцяє вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, на річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м.

Також очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав.

Можливе відновлення зсувних процесів та утворення локальних селів.