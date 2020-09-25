Синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у Львівській області на вихідних, 26-27 вересня. За інформацією Львівського гідрометцентру, найближчими днями в області очікуються зливи та похолодання.

Зокрема, 26 вересня на Львівщині очікуються сильні дощі та температура повітря до 24º. А вже в неділю, 27 вересня, температура знизиться до 8-13 градусів тепла. Синоптики також прогнозують вітер 17-22 м/с та зливи упродовж всього дня.

28 вересня дощі у Львові та області малоймовірні. Температура повітря підніметься до 13-18º тепла.

29 вересня очікуються дощі, пориви вітру 15-20 м/с та 14-16°.

30 вересня синоптики прогнозують сильні дощі та пориви вітру. Температура повітря упродовж доби – 12-14° тепла.