На вихідних на Львівщині суттєво погіршиться погода
Синоптики прогнозують зливи упродовж найближчих днів
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 14:400
Синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у Львівській області на вихідних, 26-27 вересня. За інформацією Львівського гідрометцентру, найближчими днями в області очікуються зливи та похолодання.
Зокрема, 26 вересня на Львівщині очікуються сильні дощі та температура повітря до 24º. А вже в неділю, 27 вересня, температура знизиться до 8-13 градусів тепла. Синоптики також прогнозують вітер 17-22 м/с та зливи упродовж всього дня.
28 вересня дощі у Львові та області малоймовірні. Температура повітря підніметься до 13-18º тепла.
29 вересня очікуються дощі, пориви вітру 15-20 м/с та 14-16°.
30 вересня синоптики прогнозують сильні дощі та пориви вітру. Температура повітря упродовж доби – 12-14° тепла.
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