То в жар, то в дощ… .

До травня 2020 року Шевченкове в Одеській області було невідомим українським селом. Проте навесні цього року місцеві фермери пережили рекордні втрати посівів озимих. Через посуху на Бессарабії загинуло 100% зернових.

11 травня місцевий фермер Василь Сердюченко покінчив життя самогубством через борги внаслідок втрати врожаю. Він залишив записку, де пояснив, що йде з життя через безвихідь. Ця смерть стала знаковою. Про ризики аграріїв через зміну клімату почали говорити публічно.

ZAXID.NET розповідає історії людей, які втратили весь врожай, вирощують екзотичні фрукти біля дому і шукають альтернативу поліській картоплі.

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