Людям з харчовою алергією слід дуже обережно споживати дубайський шоколад

Нині Геловін – свято, яке стає все більш популярним в Україні разом із традицією пригощати дітей солодощами. Багато з них містять алергени, які входять до списку найбільш поширених. І новомодний смаколик з Дубаю відрізняється цілим набором таких речовин, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець, і роз’яснює, як людям, які захочуть скуштувати дубайський шоколад, не нашкодити собі.

За словами лікаря, дубайський шоколад з фісташковою пастою здобув популярність у соціальних мережах завдяки вірусним відео. Ключовим інгредієнтом у цьому десерті є фісташки, однак разом з тим батончики часто містять багато потенційних алергенів (горіхи, кунжут, пшеницю та молоко), і не всі з них можуть бути вказані на етикетці. Лікарі в інших країнах повідомляють про зростання кількості алергічних реакцій під час свят, коли споживання дубайського шоколаду збільшується.

«Оригінальний шоколадний батончик був створений в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2021 році дубайською компанією Fix Dessert Chocolatiers. Традиційно він складається з зовнішнього шару молочного шоколаду з кремовою начинкою з фісташок, а іноді й тахіні, з додаванням хрусткого тіста філо. З того часу він еволюціонував у цілу лінійку продуктів, включаючи лате і навіть торт Costco. Слідуючи тренду, відомі виробники солодощів включили дубайський шоколад у свій асортимент», – каже гастроентеролог-дієтолог.

Експерти застерігають: дубайський шоколад може становити ризик для людей із харчовою алергією. Іноді в цих солодощах є тахіні, тобто кунжут, який нещодавно визнаний у США девʼятим серед основних харчових алергенів.

Приблизно 40-60% людей, які мають алергію на фісташки, каже лікар, також мають алергію на кешʼю (перехресна алергія). Людина може знати про свою алергію на кешʼю, але не знати про можливу реакцію на фісташки.

«Тісто філо надає десерту хрусткості, але воно містить пшеницю, а крем – молоко, а це два поширені алергени. Батончики також можуть містити інші горіхи або їх сліди (тобто виготовлені на підприємстві, яке також переробляє інші горіхи). З огляду на таку кількість алергенів, потрібно уважно читати етикетки зі складом продукту», – радить лікар.

Утім, маркування може бути відсутнє, неточним або продукт виявитися підробкою. Людям, які знають про свої алергії, варто зʼясувати, які саме інгредієнти входять до складу продукту. Якщо маркування відсутнє, не споживати його.

Лікар радить людям з харчовою алергією, які все-таки захочуть спробувати дубайський шоколад, їсти його обережно і не ігнорувати жодних симптомів, навіть легких. Якщо з’явилися свербіж, кропивʼянка, набряк горла, губ або язика – негайно звертайтеся по екстрену медичну допомогу.