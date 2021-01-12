Банки вдмовилися від співпраці із Трампом після штурму Капітолію

Deutsche Bank та Signature Bank відмовилися від співпраці із президентом США Дональдом Трампом після влаштованих його прихильниками заворушень в Капітолії. Про це у вівторок, 12 січня, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Двоє джерел, знайомі з питанням, заявили, що німецький кредитор вирішив не вести подальші ділові відносини із Дональдом Трампом та його компанією. Зазначено, що він винен банку понад 300 млн доларів.

Офіційний представник розташованого у Нью-Йорку Signature Bank, який давно обслуговує родину Трампа, закриває його два особистих рахунки, дк він тримав близько 5,3 млн доларів. В офіційній заяві банк закликав до відставки Трампа «в інтересах країни і її народу».

Signature Bank був головним банком для Дональда Трампа та його сім’ї – доньки Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера. Послугами цього банку також користувався адвокат Трампа Майкл Коен.

Нагадаємо, що 6 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі. Але вже наступного дня у четвер, 7 грудня, Конгрес сполучених Штатів таки затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Після цього найбільші соцмережі заблокували акаунти Трампа. Спершу обмеження були тимчасовими, але згодом адміністрація Twitter заявила, що блокує сторінку Трампа назавжди.

Компанія заявила, що блокування акаунту Трампа, який налічував понад 88 млн підписників, пов’язана з ризиком ескалації подальшого насильства після штурму Капітолію США.