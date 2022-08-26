Будівлю на вул. Вузькій, 3 перепланують під житло

Виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив депутатам ЛМР від «Європейської солідарності» Олексію Різнику і Юрію Ломазі реконструювати приміщення будинку у центрі Львова під житло. Відповідні містобудівні умови і обмеження видав виконком на засіданні у п’ятницю, 26 серпня.

Зокрема, виконком дозволив депутату Олексію Різнику перепланувати нежитлові приміщення 2-поверхового будинку на вул. Вузькій, 3 під житло. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, історично ці приміщення були житловими, але останні 20 років використовувались як нежитлові.

Також виконком дозволив Різнику і його колезі по партії Юрію Ломазі перепланувати сусіднє приміщення на вул. Вузькій, 3-а. У межах першого поверху залишать службове приміщення, а другий поверх перепланують у житло. У цьому будинку є двір та можливість паркувати автомобілі.

Олексій Різник і Юрій Ломага перепланують будинок на вул. Вузькій, 3

Будинок на вул. Вузькій, 3 у розташований у межах історичного ареалу міста. Перш ніж розпочати реконструкцію, власники будівлі мають узгодити колір фасаду.