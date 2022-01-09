Два іноземці майже тиждень насильно утримували викраденого підприємця на Полтавщині
Викрадачі вимагали від чоловіка гроші та щоби він переписав на них бізнес
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Поліція затримала двох іноземців, які викрали та насильно утримували фермера з Полтавщини. У поліції розповіли, що чоловік їхав у гості до родини та пропав. Його зять повідомив, що 30 грудня тесть виїхав із Пирятина власним автомобілем але не доїхав, а з ним пропав зв'язок.
«До поліції Полтавщини 1 січня 2022 року близько 16:00 за допомогою звернувся 29-річний чоловік, який повідомив, що його 55-річний тесть мав приїхати до нього в гості 31 грудня 2021 року, але так і не доїхав. Заявник також зазначив, що з тестем раптово зник телефонний зв'язок і місце його знаходження родичам невідоме», – повідомили у поліції.
Поліція розпочала пошук. Поліцейські встановили, що 30 грудня 2020 року 55-річний підприємець поїхав із дому у Пирятині на власному автомобілі Subaru Forester в напрямку Києва.
З'ясувалося, що чоловіка викрали. У нього вимагали гроші, а також, щоби він переписав свій бізнес та майно на викрадачів. Майже тиждень чоловіка утримували в одному з будинків у Києві.
Фото поліції
«Ми виявили автомобіль безвісти зниклого пирятинця біля однієї з багатоповерхівок у місті Українка, Київської області. Під час проведення обшуку транспортного засобу, слідчим поліції були вилучені документи, що належать зниклому чоловікові та речові докази, що свідчили про ймовірність його викрадення. У подальшому ми отримали оперативну інформацію, що розшукуваного незаконно утримують в одному із будинків Києва», – повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Було проведено спецоперацію. Підприємця звільнили, а причетних до його викрадення затримали. З'ясувалося, що чоловіка викрали та, застосовуючи силу, вимагали від нього гроші, а також, щоби він віддав свій бізнес та нерухоме майно.
Двох іноземців 1995 та 1986 років народження затримали. У поліції не повідомляють громадянами якої країни вони є. Їм повідомили про підозри у вчиненні злочинів, наразі вирішують питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Викрадачам загрожує до 15-років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також перевіряють причетність до вчинення цього злочину інших осіб.