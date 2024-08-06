Університет бізнесу і права під час війни збільшив доходи на 463%

Приватні заклади вищої освіти зі Львова – Український католицький університет і Львівський університет бізнесу та права – увійшли у топ-20 приватних ЗВО за доходами за підсумками 2023 року. Відповідні аналітичні дані оприлюднені на YC.Market.

Так, у 2023 році загальні доходи УКУ становили 411,3 млн грн, що на 191% більше, аніж у 2021 році. Університет посів друге місце в рейтингу. Додамо, що цей ЗВО також очолив рейтинг університетів «Найбільший бал НМТ на контракт» у 2023 році, складений профільним порталом Освіта.UA.

УКУ включений в Реєстр неприбуткових організацій та звільнений від сплати податку на прибуток. Це означає, що всі свої доходи (прибутки) УКУ має використовувати винятково для фінансування видатків на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Львівський університет бізнесу та права посів 13 місце у топ-20 приватних ЗВО за доходами у 2023 році. Його доходи торік становили 70,9 млн грн – це на 463% більше, аніж у 2021 році.

Цей приватний ЗВО не включений а Реєстр неприбуткових організацій. Також даних про його вступників немає в рейтингу «Найбільший бал НМТ на контракт» за 2023 рік.

Перше місце в топ-20 приватних ЗВО за доходами посідає Міжрегіональна академія управління персоналом. У 2023 році її загальний дохід становив 578,6 млн грн. Також у топ-5 увійшли:

Закарпатський угорський інститут імені Ференці Ракоці II ( 327,4 млн грн );

); Київський інститут культури ( 297,7 млн грн );

); Київський медичний університет (282,6 млн грн).

Кому належать прибуткові приватні львівські університети

Повна назва УКУ – релігійна організація «Український католицький університет УГКЦ». Ректором ЗВО є Тарас Добко, який також є співвласником Львівської бізнес-школи.

УКУ працює вже 29 років. Засновником університету, за даними сервісу YouControl, є релігійне управління Києво-Галицької митрополії УГКЦ. Додамо, що УКУ входить у топ-200 університетів України.

Бенефіціарними власниками Львівського університету бізнесу та права, що зареєстрований 17 років тому, є Ростислав Сопільник та Жанна Семчук. Остання також виконує обов’язки ректора в університеті і є власницею ще низки бізнесів, що надають послуги тимчасового розміщення і клінінгу.

Ростислав Сопільник – викладач свого університету, а також чинний працівник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Також він є позаштатним радником начальника ЛОВА Максима Козицького з питань молоді.

Як дослідили журналісти, у 2022 році кількість чоловіків серед першокурсників платної форми навчання у Львівському університету бізнесу та права зросла на 296% – зі 48 до 190. Щоправда, у 2023 році таких зараховано лише 19.

Додамо, що у 2019 році у Львівському університеті бізнесу та права захистив кандидатську дисертацію колишній нардеп від ВО «Свобода» та скандальний львівський бізнесмен Ігор Кривецький. Окрім того, Ігор Кривецький був і викладачем цього ж університету. Також диплом цього приватного ЗВО має скандальна псевдоактивістка Олена Живко.