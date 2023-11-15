Загалом в області залишилось орієнтовно 30 таких об’єктів

Цього тижня у Золочівському і Яворівському районах Львівщини демонтували останні пам’ятки комуністичного режиму. Загалом в області залишилось орієнтовно 30 таких об’єктів. Про це у середу, 15 листопада, повідомили у Львівській обласній адміністрації.

Зазначається, що на Золочівщині був 51 об’єкт пов’язаний із радянським режимом, а на Яворівщині – 26. Раніше перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик закликав громади, на території яких ще залишаються комуністичні об’єкти, активізувати процес декомунізації на місцях.

«Закликаємо громади області до кінця року виявити пам’ятки комуністичної доби та демонтувати їх, адже процес декомунізації є дуже динамічним і інколи на територіях громад виявляють пам’ятки, про які раніше не було відомо», – зазначив Андрій Годик.

Додамо, у четвер, 16 листопада, у Львівській ОВА відбудеться засідання обласної робочої групи з питань декомунізації, під час якого заслухають представників громад, де досі є об’єкти, пов’язані з радянським режимом.

Як розповів директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА, член робочої групи Юрій Горун, загалом на Львівщині залишилось орієнтовно 30 комуністичних пам’яток.

«Найгірша ситуація у Лопатинській та Сокальській громадах на Червоноградщині. Зокрема, у Лопатинській громаді ще 13 об’єктів підлягають демонтажу», – повідомив Юрій Горун.

Завершити процес декомунізації на Львівщині мають до кінця 2023 року.