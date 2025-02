Фільм Анастасії Солоневич «30 днів літа» отримав приз глядацьких симпатій

Два українських фільми, «Земля плоска – я облетів і побачив» (The Earth Is Flat – I Flew Around and Saw It) Максима Наконечного та «30 днів літа» (30 Days of Summer) Анастасії Солоневич увійшли до програми Berlinale Co-Production Market 2025. Проєкти, які перебувають на стадії виробництва, була показані на кіноринку для того, щоб отримати додаткове фінансування на завершення виробництва.

Стрічка «Земля плоска – я облетів і побачив» отримала спеціальну нагороду за розвиток копродукції на Berlinale Co-Production Market 2025, що фінансується Європейським фондом підтримки кіно «Єврімажем». Кіно Максима Наконечного назвали «дуже обнадійливим проєктом». Грошовий приз становить 20 тис. євро.

Проєкт «30 днів літа» Анастасії Солоневич отримала 5 тис. євро та приз глядацьких симпатій покоління Z. Журі цієї номінації складалося зі студентів.

Нагадаємо, на кіноринку Берлінале було представлено 35 кінопроєктів.