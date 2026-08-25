Андрій Садовий, Олег Самчук та Олександр Кобзарев після підписання меморандуму тримаються за руки, символізуючи співпрацю. Представники Тайваню були на відеозв'язку

У вівторок, 25 серпня у Львівській міській раді підписали меморандум про підтримку лікарень святого Пантелеймона та святого Миколая. Розвиток медичних закладів підтримають тайванські спонсори. Бюджет в розмірі 5,6 млн доларів піде на придбання сучасного медичного та комп’ютерного обладнання, а також на програмне забезпечення для автоматичного моніторингу стану пацієнтів.

Основна увага буде зосереджена на приймальних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії двох лікарень. В межах проєкту для лікарень придбають приліжкові монітори життєвих показників пацієнтів, серверне, мережеве та комп’ютерне обладнання. Також розроблять спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично передватиме дані з моніторів про стан пацієнтів. Окрему увагу приділять надійсності інтернет-інфраструктури, щоб системи могли стабільно працювати і в кризових умовах.

В Oxford Medical працюють з різними напрямами косметології – від лазерної епіляції до апаратного догляду за обличчям і тілом. Косметолог підбере процедуру з урахуванням побажань, а спеціальні пропозиції на популярні процедури зроблять професійний догляд ще доступнішим.

Меморандум підписали міський голова Львова Андрій Садовий, генеральний директор Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук, виконавчий директор Благодійного фонду Unbroken Олександр Кобзарев, генеральний секретар Фонду міжнародного розвитку та співробітництва TaiwanICDF доктор Ю-Лін Хуанг та представник Представництва Тайбею в Польщі Джефф Ю. Дж. Лю.

До реалізації проєкту планують залучити українську компанію «Доктор Елекс», а також фахівців «Чунгва Телеком» та інших партнерів, які мають досвід інтеграції медичних інформаційних систем. Крім того, проєкт передбачає розвиток ІТ-функцій лікарень.

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До слова, Фонд міжнародного розвитку та співробітництва TaiwanICDF працює у сферах охорони здоров’я, освіти, інформаційних технологій, екології, сільського господарства та підтримки малого і середнього бізнесу. Основні намрямки його діяльності – технічна співпраця, гуманітарна допомога, фінансування проєктів та міжнародні освітні програми.