Дві професорки Львівського національного медуніверситету стали переможцями конкурсного відбору МОЗ

Дві професорки Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького увійшли до складу груп експертів Міністерства охорони здоров’я України. Вони стали переможцями конкурсного відбору, який проводило МОЗ України, повідомили в медуніверситеті.

МОЗ України завершило проведення конкурсного відбору до складу груп експертів. За результатами засідання конкурсної комісії з відбору претендентів від 22 лютого 2023 року дві професорки медуніверситету визнані переможницями конкурсного відбору і увійшли до групи експертів МОЗ.

Професорка Тетяна Негрич перемогла за напрямом «Неврологічна та нейрохірургічна допомога»

За напрямом «Неврологічна та нейрохірургічна допомога» переможницею конкурсу стала завідувачка кафедри неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького, професорка Тетяна Негрич, а за напрямом «Фармація. Клінічна фармація. Клінічна фармакологія» – завідувачка кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії, професорка Ірина Драпак.

Професорка Ірина Драпак перемогла за напрямом «Фармація. Клінічна фармація. Клінічна фармакологія»

Обидві переможниці увійшли до складу груп експертів МОЗ України.