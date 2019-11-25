Дві районні ради на Львівщині перереєстрували з райцентрів у села

Мостиська районна рада розташована у місті Мостиська, але податки чиновники сплачують у місцевий бюджет села Гостинцево

Мостиська та Самбірська районні ради на Львівщині змінили місце юридичної реєстрації з районних центрів у села. Це означає, що податок з доходів фізичних осіб працівників апаратів районних рад йде не у міські бюджети Мостиськ і Самбора відповідно, а у сільські бюджети.

Як свідчать дані аналітичної платформи YouСontrol, Мостиська районна рада ще у квітні 2018 року перереєстрована у село Гостинцеве, а Самбірська районна рада у січні 2018 року – у село Вощанці. У селі Гостинцеве Мостиського району мешкає трохи більше 1000 людей, у Вощанцях Самбірського району – менше 600.

При цьому село Гостинцеве не чуже для родини голови Мостиської райради Володимира Горбаця. Відповідно до його декларації на сайті НАЗК, дружина Володимира Горбаця має майже 1,3 га землі у цьому селі.

Прикметно, що ні Мостиська, ні Самбірська райради не повідомляли офіційно про зміну місця реєстрації. Про це стало відомо зі слів голови Львівської облради Олександра Ганущина, який 25 листопада заявив, що йому відомо про випадки перереєстрації райрад, але не навів конкретних прикладів. Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET з допомогою аналітичної платформи YouСontrol, наразі з 20 райрад Львівщини змінили реєстрацію лише дві.

Слід наголосити, що Ганущин згадав про ці випадки у контексті ймовірної перереєстрації Львівської обласної ради. Відповідаючи на питання ZAXID.NET, Олександр Ганущин дав зрозуміти, що не відкидає такої можливоcті. «Я знаю про діяльність колег, котрі перереєстрували районні ради у села за межами районного центру, це дозволило їм вийти на якісь зв’язки і бюджетну підтримку», – сказав він.

Нагадаємо, що Львівська обласна рада уже дозволила зміну місця рестрації Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) у Великий Любінь, а для перереєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні у село, де мешкає її гендиректор Богдан Чечотка, забракло лише одного голосу. 25 листопада Олександр Ганущин підтвердив, що має намір добитися переєстрації і інших обласних комунальних закладів, розташованих у Львові.

Окрім суто юридичної процедури, наслідком перереєстрації є зміна місця сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Наприклад, після перереєстрації ЛОКЛ місцевий бюджет Львова втрачатиме 24 млн грн щорічно. Львівська мерія оскаржує таку перереєстрацію, наголошуючи, що місцеві податки мають сплачуватися за місцем фактично розташування лікарень та інших обласних комунальних закладів.

Загалом у підпорядкуванні Львівської облради є понад 30 лікарень, музеїв, бібліотек та інших закладів, розташованих у Львові.