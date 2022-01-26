Обидва чоловіки торгували наркотичними таблетками «Subutex»

Франківський районний суд Львова виніс вирок двом львівським наркоторговцям, які продавали «Subutex 8mg» наркозалежним особам. Обох підсудних засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.

Вироком суду від 12 січня цього року засуджено 39-річного львів’янина Євгенія С., який продавав наркотики на вулиці та у квартирі, де проживав. Зокрема, правоохоронці зафіксували кілька фактів продажу таблеток «Subutex 8mg» наркозалежним особам. Чоловік вже раніше судимий за грабіж. У січні 2020 року його затримали за незаконний збут наркотиків.

Також суд виніс вирок його спільнику – 33-річному уродженцю Тернополя Петру К. Чоловік теж був раніше судимий за крадіжку.

Суд підтримав позицію прокурорів, визнав обвинувачених винними в незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 1 та ч. 2 ст. 307 ККУ) та призначив обом покарання по шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.