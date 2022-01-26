Двох львівських наркоторговців засудили на шість років тюрми
Франківський районний суд Львова виніс вирок двом львівським наркоторговцям, які продавали «Subutex 8mg» наркозалежним особам. Обох підсудних засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна.
Вироком суду від 12 січня цього року засуджено 39-річного львів’янина Євгенія С., який продавав наркотики на вулиці та у квартирі, де проживав. Зокрема, правоохоронці зафіксували кілька фактів продажу таблеток «Subutex 8mg» наркозалежним особам. Чоловік вже раніше судимий за грабіж. У січні 2020 року його затримали за незаконний збут наркотиків.
Також суд виніс вирок його спільнику – 33-річному уродженцю Тернополя Петру К. Чоловік теж був раніше судимий за крадіжку.
Суд підтримав позицію прокурорів, визнав обвинувачених винними в незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 1 та ч. 2 ст. 307 ККУ) та призначив обом покарання по шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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