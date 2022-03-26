За розстріл цивільних людей затримали двох мешканців Київщини, віком 29 та 30 років

Поліція затримала двох мешканців Київщини, які викрали автомобіль та автоматами розстріляли двох цивільних людей у селищі Велика Дименка.

У поліції Київщини розповіли, що інцидент трапився ще 13 березня. Двоє нападників з автоматами викрали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які їхали на легковику. Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель селища Велика Димерка, що на Київщині.

«Другого стрільця затримали днями в Броварах. 30-річний раніше судимий виходець з села Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені», – повідомили в поліції 25 березня.

Поліцейські наголосили, що вбивці будуть покарані за всією суворістю закону.