Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом працівникам Державної екологічної інспекції у Волинській області за зловживання службовим становищем. Посадовці обіцяли місцевому підприємству за 1000 доларів хабара зменшити розмір штрафу за викиди забруднюючих речовин у повітря. За це двом обвинуваченим призначили по п’ять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 4 квітня, у грудні 2020 року начальники відділів Держекоінспекції Антон Поліщук і Олександр Тарасюк запропонували представнику ТзОВ «ВІО ОЙЛ» за 1000 доларів зменшити розмір штрафу за викиди забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу. Напередодні інспектори встановили, що за майже рік розмір викидів підприємства у повітря становило 6 тонн. Загальна сума збитків – понад 420 тис. грн.

Відтак, Антон Поліщук і Олександр Тарасюк домовилися за хабар зменшити розмір штрафу у 42 рази – з 420 тис. грн до 10 тис. грн. 12 січня 2021 року чоловіки отримали у центру Луцька гроші, тоді їх і затримали правоохоронці.

Суддя Олеся Калькова визнала одного з обвинувачених винним за отримання хабара службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ), а іншого – за пособництво та отримання хабара (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ). Двом посадовцям призначили по п’ять років тюрми з позбавленням рангів державних службовців та права обіймати посади в держорганах упродовж трьох років. Окрім цього, в обох чоловіків конфіскували майно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.