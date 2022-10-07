Двох мешканців Закарпатської області посадили на 7 та 5 років за пограбування та спробу зґвалтування туристки у Карпатах. Інцидент стався ще влітку 2016 року в селищі Ясіня. Чоловіки зустріли жінку, почали чіплятися до неї, збили з ніг і намагалися зґвалтувати. На крики потерпілої прибігли інші туристи, зловмисники втекли.

Про вирок закарпатцям у п’ятницю, 7 жовтня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Випадок стався у липні 2016 року в селищі Ясіня Рахівського району.

«Двоє братів зустріли жінку та почали чіплятися до неї, змушуючи вступити з ними в статевий зв’язок. Потерпіла намагалась зателефонувати друзям, що були неподалік, і покликати на допомогу, та один із нападників збив її з ніг, а інший – відібрав мобільний телефон і грошові кошти. Згодом до місця події підійшли сторонні особи, тож зловмисники втекли», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що Тячівський районний суд виніс вирок двом братам ще у 2019 році: тоді чоловіки отримали 7 та 5 років ув’язнення. Утім, адвокати нападників подали апеляцію на таке рішення і лише зараз Львівський апеляційний суд прийняв вирок, остаточно засудивши чоловіків до семи та п'яти років тюрми. Братів визнали винними за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 ККУ (спроба зґвалтування). Крім того, один із чоловіків засуджений ще й за пограбування туристки (ч. 2 ст. 186 ККУ).