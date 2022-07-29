Мешканця Вижницького району засудили до 10 років позбавлення волі за спробу зґвалтування 9-річної онуки. За даними слідства, 60-річний п'яний буковинець у листопаді 2021 року вчинив насильство стосовно своєї онучки. Дівчині вдалося вирватися і втекти. Відомо, що чоловік раніше відсидів сім років у тюрмі за зґвалтування.

Про вирок 60-річному мешканцю Буковини у п'ятницю, 29 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. «Під час судового розгляду доведено, що у листопаді минулого року, 60-річний чоловік, перебуваючи за місцем проживання своєї 9-річної онуки, намагався її зґвалтувати. Вчиняв протиправні дії відносно дівчинки у стані алкогольного сп’яніння. Дитині вдалось вирватись та втекти», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що чоловік у 1983 році був засуджений до зґвалтування і отримав 7 років позбавлення волі. Зараз суд визнав 60-річного буковинця винним у замаху на зґвалтування малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 ККУ). За скоєне чоловік отримав 10 років ув'язнення.