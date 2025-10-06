Звання отримали Олеся Гавриляк і Тетяна Ямницька

Президент України Володимир Зеленський відзначив двох буковинських освітянок державними нагородами з нагоди Дня працівників освіти. Звання «Заслужений вчитель України» отримали вчительки з Вижниці та Мигового.

Про нагороду для вчителів з Буковини повідомила пресслужба Чернівецької обласної військової адміністрації у фейсбуці. Під час урочистої зустрічі з педагогами, яка відбулася в Києві, почесне звання «Заслужений вчитель України» отримала Олеся Гавриляк. Жінка є вчителькою технологій опорного закладу «Мигівський ліцей». Також вона раніше отримала перемогу в конкурсі «Учитель року – 2025».

Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Тетяні Ямницькій. Освітянка викладає у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.